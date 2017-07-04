В Украине без осадков, температура до +29

Так, на западе днем будет от +20 до +26 градусов, теплее всего будет на Закарпатье. В северных областях — от +20 до +24 градусов, в восточных теплее — до +27. На юге воздух прогреется от +25 до +29 градусов, в центральном регионе — от +22 до +26 градусов.

В столице в среду будет от +21 до +23 градусов.