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20:48 (мск), источник: 112.ua

В Украине без осадков, температура до +29

В Украине в среду, 5 июля, синоптики прогнозируют сухую погоду без осадков, температура максимально поднимется до +29 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Источник: 112.ua

Так, на западе днем будет от +20 до +26 градусов, теплее всего будет на Закарпатье. В северных областях — от +20 до +24 градусов, в восточных теплее — до +27. На юге воздух прогреется от +25 до +29 градусов, в центральном регионе — от +22 до +26 градусов.

В столице в среду будет от +21 до +23 градусов.

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