Чайка виртуозно уклонилась от столкновения с дроном — видео

По всей видимости, она рассмотрела небольшое летающее устройство в последний момент и применила экстренный переворот. Рука оператора дрона в эту секунду также предательски дрогнула.

Пользователи Сети отмечают, что чайка сохраняла удивительное хладнокровие, граничащее с любопытством. Во время переворота она приняла такое положение головы, которое позволило ей разглядеть, что за таинственный объект встретился ей над побережьем.