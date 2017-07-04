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4 июля, источник: БЕЛТА

Чайка виртуозно уклонилась от столкновения с дроном — видео

«Чайка высшего пилотажа» — примерно так можно охарактеризовать юркую птицу, уклонившуюся от столкновения с квадрокоптером.

Источник: БЕЛТА

По всей видимости, она рассмотрела небольшое летающее устройство в последний момент и применила экстренный переворот. Рука оператора дрона в эту секунду также предательски дрогнула.

Пользователи Сети отмечают, что чайка сохраняла удивительное хладнокровие, граничащее с любопытством. Во время переворота она приняла такое положение головы, которое позволило ей разглядеть, что за таинственный объект встретился ей над побережьем.

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