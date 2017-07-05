Писатель Даниил Гранин скончался в Петербурге
Автору «Блокадной книги» было 98 лет.
Автору «Блокадной книги» было 98 лет.
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Писатель, почетный житель Петербурга Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах города. По словам источника, Гранин последние несколько дней находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров. Незадолго до кончины он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Даниил Александрович скончался в ночь на среду», — сказал собеседник агентства.
Информации о дате прощания и похоронах пока нет.
Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Германа и его жены Анны Бакировны. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков.
С 1945 по 1950 год работал в «Ленэнерго» и
Печататься начал в 1949 году. Основная тема произведений Гранина — развитие
Его романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», повести «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе» — настольные книги нескольких читающих поколений. Уже в XXI веке роман Гранина «Мой лейтенант» стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» (2012). Тема Великой Отечественной войны и блокады занимает особое место в творчестве Гранина. Событием в жизни страны стал выход «Блокадной книги» (1977−1981), написанной совместно с Алесем Адамовичем.
Гранин — кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда (1989), Почетный гражданин Петербурга (2005), лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также премии президента РФ в области литературы и искусства, премии правительства
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