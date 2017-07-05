Писатель Даниил Гранин скончался в Петербурге

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Писатель, почетный житель Петербурга Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах города. По словам источника, Гранин последние несколько дней находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров. Незадолго до кончины он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Даниил Александрович скончался в ночь на среду», — сказал собеседник агентства.

Информации о дате прощания и похоронах пока нет.