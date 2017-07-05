Ярошенко попросил Трампа вернуть его на родину

В то же время семья Ярошенко обратилась в Белый дом, чтобы попросить о помиловании россиянина.

Константин Ярошенко описывает в письме трудности, с которыми ему приходится сталкиваться в тюрьме. Летчик пишет, что ему крайне тяжело находиться вдалеке от родины и объяснять на иностранном языке свои проблемы, в том числе обратиться за медицинской помощью.

Больше всего Ярошенко страдает от разлуки с семьей, и данное обращение к президенту США россиянин считает последней попыткой вернуться в Россию «в здравом уме».

«Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России», — сообщил «Известиям» Константин Ярошенко.