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03:10 (мск), источник: Известия

Ярошенко попросил Трампа вернуть его на родину

Российский летчик Константин Ярошенко, заключенный в американскую тюрьму Форт-Дикс на 20 лет, написал письмо американскому президенту Дональду Трампу с просьбой вернуть его домой.

Источник: РИА "Новости"

В то же время семья Ярошенко обратилась в Белый дом, чтобы попросить о помиловании россиянина.

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Константин Ярошенко описывает в письме трудности, с которыми ему приходится сталкиваться в тюрьме. Летчик пишет, что ему крайне тяжело находиться вдалеке от родины и объяснять на иностранном языке свои проблемы, в том числе обратиться за медицинской помощью.

Больше всего Ярошенко страдает от разлуки с семьей, и данное обращение к президенту США россиянин считает последней попыткой вернуться в Россию «в здравом уме».

«Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России», — сообщил «Известиям» Константин Ярошенко.

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