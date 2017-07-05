Приморские ученые попали в западню из-за опасного гриба

Академик Валентин Стоник разводит руками. На столе у директора Тихоокеанского института биоорганической химии предписание Роспотребнадзора об очередной проверке. На этот раз поводом послужил редкий и опасный гриб вида гистоплазма, найденный учеными в бухте Троица.

Валентин Стоник, директор ТИБОХ ДВО РАН, академик РАН: «Мы не можем промолчать, потому что это может обернуться тяжелыми потерями…».

Ученые ДВО РАН тут же забили тревогу, ведь возбудитель инфекционных заболеваний при ослабленном иммунитете может приводить к смерти.

Михаил Пивкин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ТИБОХ ДВО РАН: «Беда в том, что на Дальнем Востоке лечить глубинный микоз абсолютно некому. А поскольку лечение глубинных микозов связано с очень токсичными препаратами, вылечиться равносильно тому, что вылечиться от рака».

Специалисты Роспотребнадзора отреагировали на новость незамедлительно и призвали биологов к ответу за то, что те не имеют лицензии для работы с микроорганизмами высокой степени патогенности.

Валерий Михайлов, заведующий лаборатории микробиологии ТИБОХ ДВО РАН, член-корреспондент РАН: «Роспотребнадзор сам должен знать, кому какие лицензии он выдавал. Мы таких лицензий не имеем, потому, что мы и не работаем с ними».

Валентин Стоник, директор ТИБОХ ДВО РАН, академик РАН: «Подчеркну, что мы не работаем ни с первой, ни со второй группой патогенности, но иногда они попадают в наши пробы, тогда мы их идентифицируем и уничтожаем…».

Мы обратились в Роспотребнадзор по Приморскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию, но запрос программы «Вести: Приморье» так и остается пока без ответа. Говорить на камеру либо по телефону сотрудники надзорного ведомства отказались. Между тем, страшная находка в районе села Андреевка — не единственная за годы исследований акваторий Петра Великого. Каких только возбудителей ни встречали микробиологи в пробах воды и грунта. Стафилококк, синегнойную палочку и даже холерный вибрион.

Михаил Пивкин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ТИБОХ ДВО РАН: «Там, где люди, — там экстремальный выброс органики, и появляются различные возбудители болезней».

В районах бухт Рисовая, Тизи, а также у поселка Андреевка ученые несколько лет подряд отмечают ухудшение качества воды. Базы отдыха, не имеющие очистных, сливают в море нечистоты, в которых и купаются отдыхающие. Но вместо того, чтобы там наводить порядок, санитарно-эпидемиологическая служба зачастую призывает к порядку ученых ДВО РАН.

Валерий Михайлов, заведующий лаборатории микробиологии ТИБОХ ДВО РАН, член-корреспондент РАН: «Но это — их право. Мы тоже работаем не просто так, а по пункту четвертому приоритетных направлений в науке, утвержденному правительством РФ».

Здоровье населения и экологическое благополучие в Приморье — важнее всего, считают ученые ТИБОХа. Поэтому специалистам Роспотребнадзора они предлагают объединить усилия и направить их на мирные цели.