Свадьба в Петербурге прервалась после столкновения теплохода с опорой моста

Прогулочный теплоход, на борту которого играли свадьбу, врезался в опору моста Ломоносова в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», пострадали невеста и одна гостья, они доставлены в больницу. В транспортной полиции заявили, что, по предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого управления.