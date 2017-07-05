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10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Свадьба в Петербурге прервалась после столкновения теплохода с опорой моста

Прогулочный теплоход, на борту которого играли свадьбу, врезался в опору моста Ломоносова в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», пострадали невеста и одна гостья, они доставлены в больницу. В транспортной полиции заявили, что, по предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого управления.

По информации издания, всего на борту было 35 человек. В транспортной полиции заявили, что, по предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого управления.

Банкет пришлось прервать, уточняет Пятый канал.

Во время загрузки произошла ошибка.

26 июня в акватории Невы столкнулись прогулочный катер и теплоход с 48 пассажирами на борту. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сообщалось о госпитализации одного из пассажиров теплохода, 36-летнего мужчины, с травмой головы. Причиной аварии назвали сильное алкогольное опьянение капитана катера.

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