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03:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Около 200 домов и социальные учреждения Хабаровска останутся до вечера без горячей воды

Коммунальные службы проводят ремонтные работы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

Без горячего водоснабжения сегодня с утра остались жильцы 174-х домов в Железнодорожном районе Хабаровска. Коммунальные службы приступили к устранения повреждения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

По состоянию на 7.00 часов 5 июля в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за повреждения на магистральном трубопроводе горячая вода не подается в дом 174 по проспекту 60-летия Октября. 5 июля 2017 года с 8−00 до 19−00 часов не будет горячего водоснабжения на блоках: 319, 392, 393, 394, 301, 302, 303, 914, 913 для устранения повреждений на подающем и обратном трубопроводах. Без горячей воды временно останутся 184 жилых дома, 8 учреждений образования и 5 лечебных учреждений.

По информации единой диспетчерской службы, газом заправлено 15 ГРУ или 22,73 тонны топлива.

В городе не работает 46 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 236, а ночью — 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 221,38 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 11 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 42 ДТП, зафиксировано пять пожаров и три возгорания, на пульт «03» поступило 670 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 585 автобусов.

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