Около 200 домов и социальные учреждения Хабаровска останутся до вечера без горячей воды
Коммунальные службы проводят ремонтные работы.
Коммунальные службы проводят ремонтные работы.
Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.
Без горячего водоснабжения сегодня с утра остались жильцы 174-х домов в Железнодорожном районе Хабаровска. Коммунальные службы приступили к устранения повреждения, сообщили ИА AmurMedia в
По состоянию на 7.00 часов 5 июля в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения.
По информации единой диспетчерской службы, газом заправлено 15 ГРУ или 22,73 тонны топлива.
В городе не работает 46 лифтов.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 236, а ночью — 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 221,38 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 11 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 42 ДТП, зафиксировано пять пожаров и три возгорания, на пульт «03» поступило 670 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 585 автобусов.