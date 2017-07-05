День открытых дверей провели в Хабаровской семинарии
4 июля в Хабаровской духовной семинарии провели День открытых дверей.
4 июля в Хабаровской духовной семинарии провели День открытых дверей.
В 10:00 начался молебен, который совершил проректор иерей Дионисий Проскурин. После в читальном зале он встретился с гостями. На вопросы пришедших также ответил декан богословского факультета Михаил Квашнин. Они рассказали посетителям о том, как проходит учебный процесс.
Для гостей устроили обзорную экскурсию по домовому храму в честь святителя Иннокентия Московского, читальному и актовому залам, библиотеке, учебным аудиториям. По помещениям их провел иерей Николай Столбиков. Кроме того, для хабаровчан организовали