Сегодня в Хабаровске может стать самым жарким днем на этой неделе
Хабаровску до рекорда по жаре не хватает нескольких градусов.
Хабаровску до рекорда по жаре не хватает нескольких градусов.
Хабаровск пока не сумел побить температурный рекорд, однако самый жаркий день на этой неделе по прогнозам будет 5 или 6 июля.
— На данный момент в городе регистрируется температура плюс 30 градусов. Возможно, что к вечеру мы еще доберем 1−2 градуса, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Рекордно жаркое 4 июля было зарегистрировано в Хабаровске в 1899 году. Тогда воздух прогрелся до 38 градусов тепла. То лето в принципе выдалось очень жарким.
Есть данные, что тогда фиксировали температуру и в 39 градусов. За более, чем 100 лет в краевом центре таких высоких температур не было.
— Температура воздуха в эти дни — до 32−34 градусов тепла. С 7 июля картина несколько изменится. Температура воздуха будет в пределах 30 градусов, — сообщила Галина Брынцева ИА «Хабаровский край сегодня.