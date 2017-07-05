Сегодня в Хабаровске может стать самым жарким днем на этой неделе

Хабаровск пока не сумел побить температурный рекорд, однако самый жаркий день на этой неделе по прогнозам будет 5 или 6 июля.



— На данный момент в городе регистрируется температура плюс 30 градусов. Возможно, что к вечеру мы еще доберем 1−2 градуса, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Рекордно жаркое 4 июля было зарегистрировано в Хабаровске в 1899 году. Тогда воздух прогрелся до 38 градусов тепла. То лето в принципе выдалось очень жарким.



Есть данные, что тогда фиксировали температуру и в 39 градусов. За более, чем 100 лет в краевом центре таких высоких температур не было.



— Температура воздуха в эти дни — до 32−34 градусов тепла. С 7 июля картина несколько изменится. Температура воздуха будет в пределах 30 градусов, — сообщила Галина Брынцева ИА «Хабаровский край сегодня.