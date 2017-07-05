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03:52 (мск), источник: RIGMA.INFO

Сегодня в Хабаровске может стать самым жарким днем на этой неделе

Хабаровску до рекорда по жаре не хватает нескольких градусов.

Источник: AP 2017

Хабаровск пока не сумел побить температурный рекорд, однако самый жаркий день на этой неделе по прогнозам будет 5 или 6 июля.

— На данный момент в городе регистрируется температура плюс 30 градусов. Возможно, что к вечеру мы еще доберем 1−2 градуса, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Рекордно жаркое 4 июля было зарегистрировано в Хабаровске в 1899 году. Тогда воздух прогрелся до 38 градусов тепла. То лето в принципе выдалось очень жарким.

Есть данные, что тогда фиксировали температуру и в 39 градусов. За более, чем 100 лет в краевом центре таких высоких температур не было.

— Температура воздуха в эти дни — до 32−34 градусов тепла. С 7 июля картина несколько изменится. Температура воздуха будет в пределах 30 градусов, — сообщила Галина Брынцева ИА «Хабаровский край сегодня.

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