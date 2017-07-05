Акцию «Чеховский уикенд» устроят для хабаровчан

В мае она стартовала в Тюмени, к ней присоединились многие города Сибири и Приамурья, в том числе Хабаровск. Акцию специально организуют примерно в те дни, когда Антон Чехов побывал в дальневосточной столице, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Для хабаровчан устроят мастер-классы по выжиганию значков, декорированию текстильной сумки и росписи бумажных стаканчиков. Все сюжеты будут взяты из произведений Антона Чехова.

Также гости смогут посетить выставку «Чай с вареньем». Там они осмотрят посуду и кухонную утварь рубежа XIX — XX вв., а также аутентичную мебель. В «Литературном кафе» пришедшие встретятся с самим писателем. Он поделится с ними впечатлениями о путешествии на Сахалин и прочитает несколько рассказов. Кроме того, для хабаровчан устроят викторины и игру «Маршрутом Чехова». Во время акции будут работать фотозоны и площадка для буккроссинга.

Мероприятие пройдет с 16:00 до 18:00.