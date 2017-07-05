Атомная субмарина «Смоленск» провела учебный пуск крылатой ракеты в Баренцевом море

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Смоленск» в среду уничтожил крылатой ракетой морскую мишень в акватории Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

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«Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой “Гранит” по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно», — сказали в пресс-службе.

Пуск проводился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, уточнили на флоте.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, «при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку».

«Смоленск» — атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А «Антей». Построен на Северодвинском судостроительном предприятии «Севмаш» в 1990 году и зачислен в боевой состав Северного флота.