Атомная субмарина «Смоленск» провела учебный пуск крылатой ракеты в Баренцевом море
Как сообщили в
Как сообщили в
МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Смоленск» в среду уничтожил крылатой ракетой морскую мишень в акватории Баренцева моря. Об этом сообщили в
«Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой “Гранит” по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно», — сказали в
Пуск проводился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, уточнили на флоте.
Как отметил командующий Северным флотом
«Смоленск» — атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А «Антей». Построен на Северодвинском судостроительном предприятии «Севмаш» в 1990 году и зачислен в боевой состав Северного флота.