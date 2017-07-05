Бывшего главбуха красноярской полиции отправили под арест

Бывшего главного бухгалтера красноярской полиции Надежду Николаеву заключили под стражу. Она обвиняется в хищении 130 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Решение о заключении Николаевой под стражу принял Центральный районный суд 4 июля. Наручники на нее надели прямо в зале суда.

Согласно предварительной версии следствия, с января 2007 по январь 2012 года Николаева вместе со своей подчиненной искажала данные бухгалтерского учета и фальсифицировала документы. Благодаря этому ей удалось похитить более 130 млн рублей, которые выделялись из краевого и федерального бюджета на выплаты полицейским из Октябрьского района Красноярска. Следователи собрали 115 томов уголовного дела и допросили более 200 свидетелей.

По данным СК, бухгалтер жила на широкую ногу: купила несколько квартир в Красноярске и даже успела приобрести апартаменты на Рублевском шоссе. У подозреваемой было изъято 6 шуб, а суд наложил арест на ее квартиру, автомобиль Toyota RAV4, парковочное место и три квартиры стоимостью более 12 млн рублей, принадлежащие ее родственникам.

Уголовное дело длится с 2012 года. По данным прокуратуры, обвиняемая меняла адвокатов, отрицала обвинения и всячески пыталась затянуть процесс. Все это время женщина находилась на свободе под подпиской о невыезде. Некоторое время она даже продолжала работать, а в апреле этого года вышла на пенсию.