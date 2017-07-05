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05:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы пожаловались на проблемы с оформлением полисов ОСАГО

Автомобилистам отказывают в выдаче документов под разными предлогами.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские автомобилисты жалуются на проблемы с оформлением полисов ОСАГО. При попытке купить документ через сайт страховщика водители попадают в бесконечную электронную очередь, а федеральные компании не выдают полисы под разными предлогами. Об этом сообщает «Авторитетное радио».

По словам водителей, электронная система «перекидывает» автомобилистов с сайта одной компании на другую или зависает на несколько часов. Чтобы оформить документы, водителям приходится идти в офисы страховщиков. При этом крупные агентства требуют дополнительно застраховать дом или жизнь, а в случае отказа не принимают заявки, отправляя к местным фирмам.

«С 2011 года страхую машину без проблем, а сейчас вот надо писать заявление какое-то. Я спрашиваю: “Как мне быть в течение 30 дней, пока будет рассматриваться?” Они мне говорят: никак, не ездить», — признается журналистам красноярец Алексей.

Чтобы оформить полис ОСАГО в красноярских компаниях, водители вынуждены отстоять большие очереди. Некоторые фирмы заявили о пятикратном росте клиентов. Для обеспечения полноценной работы страховщики увеличивают количество сотрудников.

По мнению координатора Федерации автовладельцев России в Красноярске Егора Фролова, автостраховщики делают это специально. Активист отметил, что такие действия компаний — «очередная атака на повышение цен и попытки воздействия на власть».

В Российском Союзе Автостраховщиков заявили, что страховая компания не имеет права отказать в оформлении полиса. Красноярцам советуют записывать разговоры с сотрудниками агентств и отправлять жалобы в организацию. ​

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