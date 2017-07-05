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05:54 (мск), источник: VLADNEWS

Приморью угрожает мощный циклон

На 9 — 11 июля пока лучше не планировать выезд на отдых.

Источник: VLADNEWS

8 июля к Приморскому краю подойдет обширная циклоническая система, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогоду. Начнется период неустойчивой погоды с кратковременными дождями и грозами.

В период с 9 июля по 11 июля есть вероятность зарождения мощного циклона в Желтом или Японском море. В случае появления угрозы соответствующие службы оперативно сообщат об этом. В этот период создадутся благоприятные условия для зарождения активного циклона. Синоптики не рекомендуют планировать выезд на отдых с 9 по 11 июля. В случае зарождения дополнительного циклона будет объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщалось ранее, тропический шторм Нанмадол Приморскому краю не угрожает. Но поверхность Тихого океана нагревается все сильнее и сильнее. В конце июля есть вероятность зарождения тайфунов и усиление их до уровня супертайфуна.

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