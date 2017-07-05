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06:02 (мск), источник: Известия

Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к беженцам

Основатель Microsoft Билл Гейтс подверг критике миграционную политику, проводимую лидерами Евросоюза, в частности канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: AP 2017

По его мнению, власти ФРГ излишне щедры к африканским беженцам. Об этом Гейтс заявил в беседе с немецкой газетой Welt am Sonntag, пишет Daily Mail.

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«С одной стороны, вы хотите продемонстрировать великодушие и принять беженца. Но чем больше вы щедры, тем больше мотивируете людей покидать Африку», — отметил Гейтс.

Он полагает, что Германия не сможет принять всех беженцев и должна усложнить африканцам путь в Европу.

При этом Гейтс высоко оценил решение Меркель тратить 0,7% ВВП на внешнюю помощь и призвал других европейских лидеров следовать примеру ФРГ. Он также добавил, что его фонд потратил сотни миллионов на борьбу с нищетой и болезнями в Африке.

Комментарии
1
Иван Петров
Чего ещё можно ожидать от страны, где узаконены однополые браки.
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