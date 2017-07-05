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06:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Преподаватель из Иркутска собрал лучшие «ляпы» выпускников из ЕГЭ

Профессор разбил подборку на несколько разделов.

Доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, политолог Сергей Шмидт сделал подборку забавных высказываний школьников, писавших ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщает издание «Телеинформ».

Профессор разбил подборку на несколько разделов. Среди них высказывания про власть, демократию, девиантное поведение, общественный прогресс.

Про предложенное для сочинения высказывание Владимира Путина о том, что нужно жить, соблюдая закон, один из выпускников сказал: «Золотые слова золотого человека».

Другой выпускник предположил, что «американцы бесятся», потому что русские выбрали Путина президентом, не спросив у них.

Еще один школьник выразил сожаление, что у президента нет детей, так как «некому будет передать власть в стране». Еще один из выпускников заметил, что «такие как Сталин, Трамп, Путин, тук как тут», когда люди устают от демократии.

Сергей Шмидт в комментарии изданию отметил, что в подборку вошли суждения не только иркутских выпускников, но выпускников Москвы, Саратовской, Томской, Кемеровской областей и Приморского края.

«Выписками курьезных, а иногда просто оригинальных пассажей из ЕГЭ-работ школьников я занимаюсь с 2006 года, с тех пор как проверяю ЕГЭ. Хочу подчеркнуть, что меня как коллекционера интересуют в первую очередь именно нестандартные высказывания, а не какие-либо кричащие ошибочные суждения», — прокомментировал изданию свою подборку Сергей Шмидт.

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