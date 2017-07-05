В Шымкенте 500 гостей отгуляли свадьбу без молодоженов

Гостей не особо смутило, что к началу пиршества ни невесты, ни жениха в банкетном зале не было.
Не появились виновники гулянья и к разгару свадьбы, что не сильно отразилось на праздничном настроении собравшихся.
Пятьсот человек лихо отплясывали, выпивали и произносили здравицы в честь молодых.
«Сначала гости отмечали свадьбу, потом стали праздновать шелдехана (чествование новорожденного), — рассказывает одна из родственниц новобрачной Мира Сулейменова. — Невеста была на восьмом месяце беременности, а так как накануне свадьбы она здорово переживала, да и хлопот было много, вместо праздничного стола она оказалась в роддоме. Жених был рядом с ней».
Родители молодоженов хоть и сильно переживали, но решили свадьбу не отменять.
Гулянье затянулось еще на несколько часов, так как все ждали новостей из роддома.
Когда стало известно, что невеста разрешилась девочкой, свадьба без жениха и невесты продолжилась с удвоенной силой.