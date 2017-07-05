Красноярцев позвали на фестиваль этнической музыки и ремесел
Горожан и гостей города ждет насыщенная музыкальная и развлекательная программа с
Горожан и гостей города ждет насыщенная музыкальная и развлекательная программа с
11 июля на восточной стороне острова Татышев пройдет II Красноярский фестиваль этнической музыки и ремесел «Татышев-фест». Горожан и гостей города ждет насыщенная музыкальная и развлекательная программа с
Главной особенностью фестиваля станут конкурсы на самую длинную бороду и косу. Для того, чтобы стать участником состязания желающим необходимо будет зарегистрироваться перед началом мероприятия. Красноярские рукодельницы и мастера на «Татышев-фест» смогут попробовать свои силы в конкурсе на лучший национальный костюм. Для участия нужно подать заявку на электронную почту: muk-cks@ya.ru, подробности можно узнать по телефону: (391) 251−62−34.
Помимо конкурсов и состязаний, жителей краевого центра и гостей города ждет ярмарка «Ремесленная слобода Красноярья», где представят больше тысячи изделий
Гости фестиваля также смогут стать участниками различных
Самых маленьких посетителей этнического фестиваля ждут на «детской полянке ФЕСТ». Здесь пространство острова Татышев превратиться в русское подворье, оформленное плетеными изгородями, подсолнухами и корзинами с фруктами. На «фолк полянке ФЕСТ» маленькие красноярцы смогут принять участие в
В концертную программу «Татышев-фест» вошли выступления красноярских фолк-музыкантов: группа «АртЭтнос», творческое объединение «Элохим». Зрители услышат такие редкие инструменты, как ханг, поющие тибетские чаши, а также один из старейших духовых инструментов — диджериду.
11 июля с 18.00 на главной сцене фестиваля свою программу представят лучшие
Продолжит концертную программу
В 21.15 перед гостями фестиваля выступит группа известного фольклориста Сергея Старостина (Москва). Концертные номера ансамбля песни и танца «Улгер» перенесут зрителей в прошлое, когда песни звучали у горящих костров в хакасской степи или юрте. Завершит концертную программу фестиваля выступление популярного инструментального трио FolkBeat из Москвы.
Организаторы не обошли вниманием и национальные кухни. Гости фестиваля «Татышев-фест» смогут попробовать угощения от различных народов мира.
Мероприятия фестиваля этнической музыки и ремесел стартуют в 16.00. Вход свободный.