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06:22 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев позвали на фестиваль этнической музыки и ремесел

Горожан и гостей города ждет насыщенная музыкальная и развлекательная программа с мастер-классами, конкурсами и ярмаркой.

11 июля на восточной стороне острова Татышев пройдет II Красноярский фестиваль этнической музыки и ремесел «Татышев-фест». Горожан и гостей города ждет насыщенная музыкальная и развлекательная программа с мастер-классами, конкурсами и ярмаркой, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Главной особенностью фестиваля станут конкурсы на самую длинную бороду и косу. Для того, чтобы стать участником состязания желающим необходимо будет зарегистрироваться перед началом мероприятия. Красноярские рукодельницы и мастера на «Татышев-фест» смогут попробовать свои силы в конкурсе на лучший национальный костюм. Для участия нужно подать заявку на электронную почту: muk-cks@ya.ru, подробности можно узнать по телефону: (391) 251−62−34.

Помимо конкурсов и состязаний, жителей краевого центра и гостей города ждет ярмарка «Ремесленная слобода Красноярья», где представят больше тысячи изделий декоративно-прикладного творчества. Например, авторские украшения из меди и латуни с натуральными камнями в стиле бохо, этно и винтаж. Гости праздника смогут познакомиться и приобрести одеяла и подушки, выполненные в технике лоскутного шитья. Также сибирские умельцы продемонстрируют кошельки, сумки и браслеты из кожи, древние музыкальные инструменты из глины: рожки и свистульки. А самое главное, любой желающий может сделать своими руками брошь из кожи, обереговую куклу, игровую пальчиковую куклу в стиле пэчворк.

Гости фестиваля также смогут стать участниками различных мастер-классов. Одним из таких станет мастер-класс по игре на африканских барабанах от красноярской фолк-группы.

Самых маленьких посетителей этнического фестиваля ждут на «детской полянке ФЕСТ». Здесь пространство острова Татышев превратиться в русское подворье, оформленное плетеными изгородями, подсолнухами и корзинами с фруктами. На «фолк полянке ФЕСТ» маленькие красноярцы смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению русских национальных тряпичных кукол, из глины попробуют смастерить символов русских народных сказок, стать участниками танцевальных народных игр и поводить хороводы.

В концертную программу «Татышев-фест» вошли выступления красноярских фолк-музыкантов: группа «АртЭтнос», творческое объединение «Элохим». Зрители услышат такие редкие инструменты, как ханг, поющие тибетские чаши, а также один из старейших духовых инструментов — диджериду.

11 июля с 18.00 на главной сцене фестиваля свою программу представят лучшие фолк-группы Сибири и Хакасии. Этно-транс группа «ХаРа» из Абакана погрузит слушателей в атмосферу древнерусских легенд и народных сказок. Солист группы Алексей Хохалыг владеет всеми 5-ю стилями горлового пения из существующих и играет на всех национальных тувинских инструментах.

Продолжит концертную программу этно-рок группа «Живая вода» (Минусинск). Коллектив старается писать простые тексты, а в качестве мотивов использует народные песни, предания, сказки, притчи и колыбельные. Алтайский и хакасский фольклор в сочетании с роком использует в своем творчестве группа «Иренек Хан».

В 21.15 перед гостями фестиваля выступит группа известного фольклориста Сергея Старостина (Москва). Концертные номера ансамбля песни и танца «Улгер» перенесут зрителей в прошлое, когда песни звучали у горящих костров в хакасской степи или юрте. Завершит концертную программу фестиваля выступление популярного инструментального трио FolkBeat из Москвы.

Организаторы не обошли вниманием и национальные кухни. Гости фестиваля «Татышев-фест» смогут попробовать угощения от различных народов мира.

Мероприятия фестиваля этнической музыки и ремесел стартуют в 16.00. Вход свободный.

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