Скульптура «Хранитель Байкала» Даши Намдакова появится на Ольхоне осенью

В рамках Байкальского экологического водного форума, который будет проходить в Иркутской области с 14 по 16 сентября 2017 года, на берегу Байкала (о. Ольхон) появится скульптурная композиция «Хранитель Байкала» признанного бурятского мастера, члена-корреспондента Российской Академии художеств Даши Намдакова.

Известно, что художник сам выбрал место для установки скульптуры, которая выполнена в виде древнего окаменевшего дерева. От самой верхней точки возвышенности открывается панорама озера, картина величественной природы этого края.

По замыслу художника, в композиции зритель сможет увидеть историю жизни этого дерева: от ростка, пробившегося из береговой гальки, несмотря на страшные ветра, до седого столетнего засохшего ствола, с корявой корой, в глубоких бороздах которой угадываются черты старика — мифического «Хранителя Байкала» или шамана-бурята в облачении и короне из рогов сакрального животного.

Вокруг скульптурной композиции, около ее подножия могут проходить мероприятия, связанные с народным искусством, располагаться временные выставки и концертные площадки. Таким образом, культурный проект должен стать центром экотуризма.

Даши Намдаков приедет из Лондона на церемонию открытия нового монумента.

Международный Байкальский экологический водный форум станет одним из важных событий в рамках мероприятий, приуроченных к Году экологии и особо охраняемых природных территорий. Инициативы и решения участников форума внесут значительный вклад в решении экологических задач, связанных с сохранением озера Байкал и Байкальской природной территории.