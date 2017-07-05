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06:25 (мск), источник: АиФ Иркутск

Проводили по уму. В Приангарье подвели итоги ЕГЭ-2017

Экзамен по русскому в регионе сдали хорошо, а по биологии — плохо.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области, как и во всей России, закончился основной этап ЕГЭ. Почти 14 тысяч выпускников, в том числе 12,5 тысяч тех, кто оканчивает школу в этом году, уже узнали свои результаты и готовятся (или, наоборот, уже не готовятся) к поступлению в вуз.

«Человек-экзамен».

В первую очередь, рассказывая об итогах кампании ЕГЭ-2017, заместитель министра образования региона Максим Парфёнов хвастается стобалльниками: в этом году без единой ошибки школьники решили 75 работ (в прошлом году таких было аж на 24 меньше) — замминистра называет их «человекоэкзаменами». А вот четырёх нынешних выпускников (троих из Иркутска, одного из Братска) по аналогии с супергероями из популярных фильмов хочется назвать «человек-экзамен», ведь они умудрились достичь максимальных показателей сразу по двум предметам, причём по большей части эти гении разбираются в точных науках — профильной математике, физике и информатике. Такое, кстати, в нашем регионе впервые, раньше стобалльники могли гордиться максимальной оценкой лишь в одной дисциплине. Однако останутся ли отличники в родной области — большой вопрос. По словам замминистра, к примеру, выпускники, набравшие максимальные баллы в прошлом году, выбирали вузы других регионов. Как рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии одного из университетов Красноярска, только к ним каждый год поступают 700−800 человек из Иркутской области (в основном из Тайшета, Нижнеудинска — городов, одинаково удалённых как от Иркутска, так и от Красноярска). Это довольно много, учитывая, что каждый год школы в Приангарье заканчивают в среднем 12−13 тысяч детей.

Лучше всего выпускники нынешнего года сдали русский язык, и это для нашего региона уже традиция. Без единой ошибки работу написали 59 человек, результат в 80 и более баллов показали 20,88% сдававших. Двойки получили всего 0,57%, или в абсолютных цифрах — 70 человек. Это самый низкий показатель среди популярных дисциплин — ЕГЭ по другим предметы школьники «заваливали» чаще.

— В целом оценки по другим предметам держатся на уровне последних трёх лет, но чуть лучше сдали математику (как базовую, так и профильную), информатику, физику, историю, — сказал Парфёнов.

А вот химию и биологию, также по традиции, наши выпускники сдали плохо, несмотря на то что эти предметы выбирают чаще других. Минимальный порог не смогли «перешагнуть» больше 20% детей. Почти столько же — 23% школьников не смогли сдать самую популярную науку — обществознание. Его в этот раз сдавали почти 7 тысяч выпускников, однако ни один не смог набрать 100 баллов, а через отметку в 80 балов перешагнули чуть больше 1%.

За шпаргалку — под суд.

По словам руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования Приангарья Натальи Красновой, во время нынешней кампании зафиксировали 22 нарушения. Самыми «страшными» были шпаргалки и мобильные телефоны, которые школьники умудрялись пронести с собой, несмотря на то что каждого при входе проверяли металлодетекторами. Причём если в прошлом году записок (на бумаге, руках, ногах школьников) было больше, чем телефонов, то в этом году тенденция обратная: мобильные встречались чаще, а одного уж совсем продвинутого выпускника вывели за «умные» часы, с помощью которых можно искать ответы в Интернете.

— Такие нарушения мы относим к сознательным, часть протоколов отправились в комиссии по делам несовершеннолетних, а часть — в суды (по тем нарушителям, кто достиг 18 лет. — Прим. ред.), — сказала Краснова.

Получается, что совершеннолетний школьник, которого выгнали с экзамена за шпаргалку, не только останется без оценки, но ещё и будет вынужден заплатить штраф, если суд так решит. А пример прошлого года показывает, что такая практика есть. В основном суды назначали штрафы за нарушение порядка на экзамене в размере около 3 тыс. руб. По нынешним делам служители Фемиды только начинают работу.

Интересно, что в этом году протокол составили и против взрослого: один из врачей, который должен был присутствовать в экзаменационной аудитории, пронёс с собой телефон.

Кстати:

Кандидат исторических наук Сергей Шмидт, который уже больше 10 лет проверяет экзаменационные работы по общество-знанию, опубликовал на «Телеинформе» традиционную «перловку» — подборку самых оригинальных высказываний из работ выпускников. Вот некоторые из них:

— «На выборах граждане выбирают то, что им лучше, из того, что им хуже».

— «Работодатель сам виноват в декретном отпуске сотрудника».

— «Я однажды отклонился в своём поведении, но мне поставили “два” за контрольную работу, и я успокоился».

— «Дети — это цветы на школьных грядках. Хулиганы с девиантным поведением — это сорняки. А педагоги это фермеры».

— «Нас с детства приучают соблюдать законы, такие как воровство, убийство и половые нормы».

— «Жить, соблюдая закон, скучно, но в тюрьме будет ещё скучнее».

— «Человек, конечно, может быть подопытным кроликом, но, в отличие от кролика, он не только умеет размножаться, но и может зубы выбить».

— «Сколько себя помню, меня заставляют учиться. Когда вырасту и от меня отстанут, я всех заставлю переучиваться».

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