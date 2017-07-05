В Омске c сегодняшнего дня существенно похолодало

Уже сегодня с утра омичи ощутили на себе все разнообразие нашего сибирского лета: дождь и всего лишь +13˚С. Дело в том, что в регион пришёл арктический антициклон.

Как сообщили в Омском гидрометцентре, до конца недели ночи будут прохладными, в отдельных районах даже возможны заморозки, утром туманы, а днём солнечно и относительно тепло.

6 июля, в четверг, без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью +6… +11°С, при прояснении до +1°С, днём +17… +22°С.

В пятницу 7 июля местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью +7… +12°С, днём +20… +25°С.

К выходным в Омске потеплеет.