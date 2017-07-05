Погода 5 июля: жара, дожди и град

Только на западе и юге страны осадков не предвидится.

В Западно-Казахстанской и Атырауской областях ветер усилится до 15−20 м/с, в Мангистауской и Кызылординской областях — с пыльной бурей.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 20 м/с, возможен град.

Днем в Кызылординской области ожидается очень сильная жара.