Погода 5 июля: жара, дожди и град
В среду, 5 июля, на большей части территории Казахстана пройдут дожди, при этом сохранится сильная жара, передает «Казгидромет».
В среду, 5 июля, на большей части территории Казахстана пройдут дожди, при этом сохранится сильная жара, передает «Казгидромет».
Только на западе и юге страны осадков не предвидится.
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В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской,
Днем в Кызылординской области ожидается очень сильная жара.
В Алматинской, Жамбылской, местами
В Алматы переменная облачность, без осадков, до +36. В Астане переменная облачность, без осадков, до +28.