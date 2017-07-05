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07:43 (мск), источник: 365info.kz

Погода 5 июля: жара, дожди и град

В среду, 5 июля, на большей части территории Казахстана пройдут дожди, при этом сохранится сильная жара, передает «Казгидромет».

Источник: 365info.kz

Только на западе и юге страны осадков не предвидится.

В Западно-Казахстанской и Атырауской областях ветер усилится до 15−20 м/с, в Мангистауской и Кызылординской областях — с пыльной бурей.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 20 м/с, возможен град.

Днем в Кызылординской области ожидается очень сильная жара.

В Алматинской, Жамбылской, местами Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областях — сильная жара.

В Алматы переменная облачность, без осадков, до +36. В Астане переменная облачность, без осадков, до +28.

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