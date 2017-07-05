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07:43 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе отметят День семьи, любви и верности

В Уфе отметят всероссийский день семьи, любви и верности, сообщает мэрия.

Несмотря на то, что праздник отмечается 8 июля, в Уфе его встретят на день раньше. Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Демский». Для гостей праздника покажут концерт, проведут мастер-классы и конкурсы, будет организована семейная фото-зона. На аттракционы парка будут предоставлены скидки.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля, начиная с 2008 года. Праздник призван стать хорошим поводом собраться с семьей, проявить заботу о своих родных и близких.

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