В Уфе демонтировали опасную детскую площадку во дворе дома

Жительница Уфы Людмила Казаковцева обратилась к Иреку Ялалову с просьбой разобраться в ситуации вокруг подпорной стенки во дворе дома № 30 по улице Дуванский бульвар. Объект вот уже много лет разрушается и представляет собой реальную угрозу. При этом над ней долгое время была расположена детская площадка.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящий момент опасную детскую площадку ликвидировали.

— Управляющей компанией планируется выполнение работ по укреплению аварийной подпорной стены, — уточнили в мэрии.