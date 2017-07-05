В Уфе демонтировали опасную детскую площадку во дворе дома
В ближайшее время объект планируют починить.
В ближайшее время объект планируют починить.
Жительница Уфы Людмила Казаковцева обратилась к Иреку Ялалову с просьбой разобраться в ситуации вокруг подпорной стенки во дворе дома № 30 по улице Дуванский бульвар. Объект вот уже много лет разрушается и представляет собой реальную угрозу. При этом над ней долгое время была расположена детская площадка.
Как сообщает
— Управляющей компанией планируется выполнение работ по укреплению аварийной подпорной стены, — уточнили в мэрии.