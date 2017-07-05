Южный Урал готовится к Расулевским чтениям

Борис Дубровский рекомендовал организаторам максимально серьезно подойти к проведению мероприятий, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности, готовности подъездных дорог и самой территории. В рамках всероссийской конференции пройдут тематические круглые столы и секции.

На мероприятие приглашены исламоведы из регионов России и стран СНГ, гостями форума станут верховный муфтий России Талгат Таджуддин и профессор Амманского международного Университета Исламских наук, шейх Абдурраззак Ассаиди.