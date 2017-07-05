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07:47 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южный Урал готовится к Расулевским чтениям

На Расулевские чтения в этом году приедут гости из других регионов страны, иностранные делегации и запланирована обширная культурная программа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Борис Дубровский рекомендовал организаторам максимально серьезно подойти к проведению мероприятий, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности, готовности подъездных дорог и самой территории. В рамках всероссийской конференции пройдут тематические круглые столы и секции.

На мероприятие приглашены исламоведы из регионов России и стран СНГ, гостями форума станут верховный муфтий России Талгат Таджуддин и профессор Амманского международного Университета Исламских наук, шейх Абдурраззак Ассаиди.

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