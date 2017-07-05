Потоп на севере Прикамья

Пермский север сегодня продолжило топить, хотя кое-где удалось начать восстановление разрушенного. Режим ЧС в Юсьвинском районе сохраняется, речь идет уже о 9 разрушенных мостах.

В поселке Майкор из-за непрекращающихся дождей река Каменка вышла из берегов. Затопила дороги, даже баня сдвинулась с места и поплыла по течению.

Вода подтопила в поселке 10 придомовых территорий. Но несмотря на это, последствия ощутили все жители.