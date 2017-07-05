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07:50 (мск), источник: Вести - Пермь

Потоп на севере Прикамья

Стихия продолжает топить села, поселки и деревни.

Источник: Вести - Пермь

Пермский север сегодня продолжило топить, хотя кое-где удалось начать восстановление разрушенного. Режим ЧС в Юсьвинском районе сохраняется, речь идет уже о 9 разрушенных мостах.

В поселке Майкор из-за непрекращающихся дождей река Каменка вышла из берегов. Затопила дороги, даже баня сдвинулась с места и поплыла по течению.

Вода подтопила в поселке 10 придомовых территорий. Но несмотря на это, последствия ощутили все жители.

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На данный момент вода отступает, но в нескольких пунктах Юсьвинского района вода нанесла серьезный ущерб. Разрушены мосты, размыты дороги, пострадало имущество граждан.

В Майкоре разрушены полностью 3 моста, движение там перекрыто. Один наполовину. А в селе Крохалёво, в результате разлива реки Кырдымка затопило 55 придомовых территорий, вода заходила в дома. Не выдержал напора воды и мост в селе. Также разрушены мосты и мостовые конструкции в деревне Старикова, в деревне Подволошино, в Поселке Пожва, Усть-Пожва. На данный момент известно о 9 мостах в Юсьвинском районе. Но это может быть еще не окончательная цифра.

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