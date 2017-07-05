Потоп на севере Прикамья
Стихия продолжает топить села, поселки и деревни.
Стихия продолжает топить села, поселки и деревни.
Пермский север сегодня продолжило топить, хотя
В поселке Майкор
Вода подтопила в поселке 10 придомовых территорий. Но несмотря на это, последствия ощутили все жители.
На данный момент вода отступает, но в нескольких пунктах Юсьвинского района вода нанесла серьезный ущерб. Разрушены мосты, размыты дороги, пострадало имущество граждан.
В Майкоре разрушены полностью 3 моста, движение там перекрыто. Один наполовину. А в селе Крохалёво, в результате разлива реки Кырдымка затопило 55 придомовых территорий, вода заходила в дома. Не выдержал напора воды и мост в селе. Также разрушены мосты и мостовые конструкции в деревне Старикова, в деревне Подволошино, в Поселке Пожва,