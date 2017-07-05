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07:44 (мск), источник: Tengrinews

Где посмотреть праздничный фейерверк в Астане

В Астане на День столицы будет запущен фейерверк, передает корреспондент Tengrinews.kz cо ссылкой на городское Управление культуры архивов и документации.

Источник: Tengrinews

По данным ведомства, праздничный день 6 июля завершится фейерверком, который будет запущен из трех точек города.

Жители и гости города смогут увидеть салют на площади перед ТРЦ «Хан-Шатыр», с набережной реки Есиль, а также с территории сквера на пересечении улиц Пушкина и проспекта Абылайхана.

В Управлении культуры уточнили, что запуск салютов начнется одновременно в 23.00.

5 июля президент Казахстана дал старт празднованию 19-летия Астаны.

На День столицы казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд — с 6 по 9 июля (при пятидневной рабочей неделе).

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Где посмотреть праздничный фейерверк в Астане
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