Где посмотреть праздничный фейерверк в Астане

По данным ведомства, праздничный день 6 июля завершится фейерверком, который будет запущен из трех точек города.

Жители и гости города смогут увидеть салют на площади перед ТРЦ «Хан-Шатыр», с набережной реки Есиль, а также с территории сквера на пересечении улиц Пушкина и проспекта Абылайхана.

В Управлении культуры уточнили, что запуск салютов начнется одновременно в 23.00.

5 июля президент Казахстана дал старт празднованию 19-летия Астаны.

На День столицы казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд — с 6 по 9 июля (при пятидневной рабочей неделе).