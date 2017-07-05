В Рудничном бору нашли несанкционированные свалки

Прокурор добился ликвидации мусорных свалок в Рудничном бору через суд.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, первыми мусорные свалки заметили местные жители. В ходе проверки действительно были обнаружены несанкционированные места складирования мусора. Возле трамвайной остановки «Бор» на Логовом шоссе лежал строительный мусор, среди которого были остатки железобетонных конструкций, кирпича. На улице Радиостанция нашли бытовые отходы, разукомплектованный автомобиль, мелкий строительный мусор.

Прокурор Рудничного района обратился в Центральный районный суд г. Кемерово. Теперь администрация города обязана ликвидировать мусорные свалки в бору. Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.