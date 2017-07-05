В Рудничном бору нашли несанкционированные свалки
Территория является особо охраняемой природной зоной местного значения.
Территория является особо охраняемой природной зоной местного значения.
Прокурор добился ликвидации мусорных свалок в Рудничном бору через суд.
По сообщению
Прокурор Рудничного района обратился в Центральный районный суд г. Кемерово. Теперь администрация города обязана ликвидировать мусорные свалки в бору. Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.