Челябинских дольщиков выслушали на парламентских слушаниях в Госдуме РФ — речь шла о создании специального компенсационного фонда, средства которого будут направлены на помощь обманутым участникам долевого строительства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В слушаниях приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, руководители Центрального банка России, представители страховых компаний, строительной индустрии и те, кто вложил в строительство жилья.

По инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова на парламентские слушания пригласили двух участников долевого строительства из Челябинской области. По мнению парламентария, проблема обманутых дольщиков актуальна для всей России, однако на Южном Урале она приобрела особенную остроту: регион вошел в десятку субъектов РФ по объему незавершенного строительства застройщиками-банкротами.

«У меня никогда не было возможности побывать на таком глобальном мероприятии, когда обсуждается один из ключевых законопроектов, который повлияет и на мою судьбу как дольщика. Компания-застройщик, с которой я заключила договор, зарекомендовала себя добросовестной, но сейчас, если будут вводиться новые правила игры, это может повлиять как на стоимость жилья, так и на время сдачи квартиры, и я хочу получить свое жилье в установленные сроки и жить в нем долго и счастливо», — говорит участница парламентских слушаний из Челябинска Наталья Разумова.

Напомним, накануне более 6,5 тыс. челябинских дольщиков объединились в координационный совет — они намерены стимулировать региональные власти и решать проблемы долгостроев максимально быстро.