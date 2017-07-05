Стал известен рейтинг женских консультаций Башкирии

Оценка эффективности учреждений составлена на основе четырех показателей: число беременных, в том числе поступивших под наблюдение со сроком до 12 недель; которым было проведено скрининговое УЗИ плода; прошедших осмотр у терапевта; число абортов у женщин фертильного возраста.

По числу баллов первое место в рейтинге занимает Балтачевская центральная районная больница, на втором — Стерлибашевская ЦРБ, на третьем — поликлиника № 50 г. Уфы. Нижние строчки рейтинга занимают женские консультации при поликлинике № 1 в Уфе, а также столичные поликлиники № 8 и 18.