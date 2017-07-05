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09:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Стал известен рейтинг женских консультаций Башкирии

УФА, 5 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Минздрав Башкортостана обнародовал рейтинг женских консультаций республики, составленный по данным за первый квартал 2017 года.

Оценка эффективности учреждений составлена на основе четырех показателей: число беременных, в том числе поступивших под наблюдение со сроком до 12 недель; которым было проведено скрининговое УЗИ плода; прошедших осмотр у терапевта; число абортов у женщин фертильного возраста.

По числу баллов первое место в рейтинге занимает Балтачевская центральная районная больница, на втором — Стерлибашевская ЦРБ, на третьем — поликлиника № 50 г. Уфы. Нижние строчки рейтинга занимают женские консультации при поликлинике № 1 в Уфе, а также столичные поликлиники № 8 и 18.

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