Синоптики пообещали москвичам дождливую и ветреную погоду 5 июля
Температура воздуха останется ниже привычных значений.
Температура воздуха останется ниже привычных значений.
Синоптики пообещали москвичам дождливую и ветреную погоду 5 июля. В течение дня ожидается переменная облачность. Температура воздуха останется ниже привычных значений. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».
«Местами кратковременный дождь разной интенсивности, возможна гроза. Ветер западный 5−10 местами порывы 12−15 метров в секунду. Температура в Москве 18−20, по области 17−22 градусов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, дожди разной степени интенсивности ожидаются в столичном регионе как минимум до конца текущей недели.