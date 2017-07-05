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09:23 (мск), источник: Мослента

Синоптики пообещали москвичам дождливую и ветреную погоду 5 июля

Температура воздуха останется ниже привычных значений.

Источник: РИА "Новости"

Синоптики пообещали москвичам дождливую и ветреную погоду 5 июля. В течение дня ожидается переменная облачность. Температура воздуха останется ниже привычных значений. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

«Местами кратковременный дождь разной интенсивности, возможна гроза. Ветер западный 5−10 местами порывы 12−15 метров в секунду. Температура в Москве 18−20, по области 17−22 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, дожди разной степени интенсивности ожидаются в столичном регионе как минимум до конца текущей недели.

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