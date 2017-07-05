Ученые в Перу воссоздали лицо знаменитой мумии Леди Као

Леди Као, которую еще называют Клеопатрой Латинской Америки, принадлежала к культуре Моче на севере Перу и умерла 1700 лет назад.

Ее останки были обнаружены в 2006 году в разрушенной глиняной пирамиде рядом с Трухильо.