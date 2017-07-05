На сложный красноярский перекресток выставляют наряд ДПС

На пересечении улиц Ленина и Робеспьера в Красноярске с сегодняшнего дня будет дежурить наряд ДПС. Такое решение приняли руководители городской Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские будут контролировать водителей на этом перекрестке в часы пик. Сделать это решили после анализа обращений от водителей и пешеходов. Но в дорожной полиции не уточняют, почему усилили контроль на этом участке именно с 5 июля. Всплеска аварийности в последнее время там не фиксировалось.

Дежурить сотрудники ДПС будут до установки на перекрестке автоматического комплекса фиксации нарушений ПДД. Когда она появится, не сообщается. Предполагается, что камера будет фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, поворот направо.

Напомним, оборудовать проблемный перекресток камерой полицейских просил один из жителей Красноярска.