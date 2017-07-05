Школа с ограниченными «ЫОЗМОЖНОСТЯМИ». Так и вручили

Орфографическую ошибку заметили уже после вручения. Неправильный документ об образовании получили 15 человек, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Для учеников никаких последствий не должно быть, потому что это ошибка школы, и школа должна ее оперативно исправить. Бланки заполняются программным комплексом. То есть у нас есть программный комплекс, и, скорее всего, ошибка была допущена именно в самой программе», — комментирует Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области.

«Неуд» за правописание виновным не выставят и наказывать не будут. Ошибку исправили сразу, как обнаружили. Как заявляют в школе, скандала не было — ученики отнеслись к недоразумению с пониманием.

«Ну, буквы перепутали — рядом стоят 2 буквы в названии школы. Вот и все. Мы детям все заменили, и вчера они уже в час дня получили новые» — говорит Галина Трофимова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МСКОУ № 127.

Приемная кампания в ВУЗах только началась, поэтому, как считают в министерстве образования, досадная ошибка ничем не досадила выпускникам. Те, кто уже подали аттестаты в высшее учебное заведение, успели заменить их на правильные.