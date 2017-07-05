Проект скоростного трамвая за 52 млрд рублей одобрили в Петербурге

На строительство инфраструктуры будет выделено 52 миллиарда рублей.

В Петербурге построят линии для скоростного трамвая, передает пресс-служба Смольного. Соответствующий проект накануне одобрили в правительстве города.

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Первой в Северной столице появится линия скоростного трамвая от станции метро «Купчино» через Микрорайон Шушары в Славянку. Ее протяженность составит 10 километров, а пассажиров будут перевозить 10 трамваев.

Позже построят вторую линию, которая будет проходить от будущей станции метро «Южная» до Колпино.