Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Самая старая гимнастка в мире продолжает выступать в 91 год
Стал известно, в каком состоянии находится Тулеев
Маме длинноволосого малыша не дают прохода на улице
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
СМИ: в Киеве объяснили причину крупных убытков на востоке Украины
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
12:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Проект скоростного трамвая за 52 млрд рублей одобрили в Петербурге

Первая линия пройдет от Купчино до Славянки.

В Петербурге построят линии для скоростного трамвая, передает пресс-служба Смольного. Соответствующий проект накануне одобрили в правительстве города.

На строительство инфраструктуры будет выделено 52 миллиарда рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первой в Северной столице появится линия скоростного трамвая от станции метро «Купчино» через Микрорайон Шушары в Славянку. Ее протяженность составит 10 километров, а пассажиров будут перевозить 10 трамваев.

Позже построят вторую линию, которая будет проходить от будущей станции метро «Южная» до Колпино.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Петербурге стоматолог ради прибыли удалила пациентке 22 здоровых зуба
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
Катар дал ответ на ультиматум арабских стран
Россия продлила продэмбарго для стран, наложивших санкции
Суд по делу о крушении «Боинга» на Украине пройдет в Нидерландах
Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Атомный крейсер «Смоленск» провел учебный пуск крылатой ракеты
Макрона опустили с вертолета на атомную подводную лодку
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
«Калашников» представит свой мотоцикл Концерн «Калашников» в августе этого года покажет сразу три мотоцикла, передает РБК
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России дешевеет вторичное жилье
Противники реновации обратились в Конституционный суд
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь