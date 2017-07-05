В трех районах Пермского края из-за обильных дождей введен режим «повышенной готовности»

Об этом сегодня сообщили на заседании краевого правительства. По состоянию на 07.00 5 июля в Ильинском районе размыты четыре моста через реки Дмитриевка, Ломашор, Кет, а также автодорога Кривец — Шаврята.

Затруднено движение транспорта с деревнями Шаврята и Елкова. В Юсьвинском районе размыты мост и шесть участков автомобильных дорог. В деревне Фролово Карагайского муниципального района подтоплены восемь придомовых территорий с населением девять человек, один дом, размыт один мост через реку Малый Воим.



В настоящее время с целью мониторинга ситуации и контроля выполнения работ на местах развернут межведомственный оперативный штаб совместно с ГУ МЧС по Пермскому краю. Восстановительные работы на проблемных участках были начаты сегодня.