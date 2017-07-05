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12:24 (мск), источник: УНИАН

Участники АТО за полгода получили 12 тысяч земельных участков

Участники антитеррористической операции (АТО) в первом полугодии текущего года получили в собственность 12,2 тыс. земельных участков общей площадью 16,86 тыс. га, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Источник: УНИАН

«За 6 месяцев 2017 года участники АТО получили в собственность 12,2 тыс. земельных участков общей площадью 16,86 тыс. га. За аналогичный период 2016 года в собственность военнослужащим предоставлено 10,8 тыс. земельных участков общей площадью 12,92 тыс. га. То есть, в 2017 году показатели выросли на 11% и 23% соответственно», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, больше всего участков военнослужащие получили в Кировоградской (1,4 тыс. участков), Винницкой (1,2 тыс.) и Киевской (1,18 тыс.) областях.

Согласно сообщению, за отчетный период участники АТО подали в органы Госгеокадастра 36,6 тыс. заявлений на получение участков, 72% из которых были удовлетворены.

В ведомстве прогнозируют, что в третьем квартале 2017 года темпы передачи земельных участков участникам АТО и другим категориям граждан замедлятся в связи с введением новых правил управления государственными сельхозземлями. Так, 7 июня Кабинет министров принял постановление, согласно которому между землями, переданными в пользование на открытых аукционах, и землями, переданными безвозмездно, установлен паритет в соотношении 1:0,25. При этом Госгеокадастр ожидает, что в четвертом квартале 2017 года положительная динамика передачи земель восстановится.

Как сообщал УНИАН, по данным Госгеокадастра, участники антитеррористической операции в 2016 году получили в собственность 36 тыс. земельных участков общей площадью 39,3 тыс. га, что в 2,5 раза больше, чем за 2015 год.

7 июня 2017 года Кабинет министров Украины обязал Госгеокадастр передавать украинские сельскохозяйственные земли в аренду исключительно через аукционы. Аренда участков будет краткосрочной — на срок не более 7 лет, а стартовая стоимость земель будет установлена на уровне не ниже 8% от их нормативной денежной оценки.

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