МЧС научит сестер милосердия и священников оказывать помощь в экстремальной ситуации

«Сегодня подписано соглашение , которое открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия по реализации задач, призванных помочь человеку в беде. Этим документом предусматривается участие Русской православной церкви в организации комплекса задач по профилактике и предупреждению ЧС, а также оказанию поддержки пострадавшим в зонах чрезвычайных ситуаций и других бедствий», — заявил в среду глава МЧС Владимир Пучков.

Подписанное соглашение предусматривает, что священнослужители будут оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям как на дому, так и в лечебных учреждениях.

Подписанное соглашение предусматривает, что священнослужители будут оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям как на дому, так и в лечебных учреждениях.

Для этого в местах возникновения ЧС будет организована работа походных храмов и сестер милосердия.

Согласно документу, «епархии будут получать от МЧС России информацию о происходящих чрезвычайных ситуациях, что позволит им оперативно принимать решения о необходимости выезда волонтеров».