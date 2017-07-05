МЧС научит сестер милосердия и священников оказывать помощь в экстремальной ситуации

«Сегодня подписано соглашение, которое открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия по реализации задач, призванных помочь человеку в беде. Этим документом предусматривается участие Русской православной церкви в организации комплекса задач по профилактике и предупреждению ЧС, а также оказанию поддержки пострадавшим в зонах чрезвычайных ситуаций и других бедствий», — заявил в среду глава МЧС Владимир Пучков.
Подписанное соглашение предусматривает, что священнослужители будут оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям как на дому, так и в лечебных учреждениях.
Для этого в местах возникновения ЧС будет организована работа походных храмов и сестер милосердия.
Согласно документу, «епархии будут получать от МЧС России информацию о происходящих чрезвычайных ситуациях, что позволит им оперативно принимать решения о необходимости выезда волонтеров».
«Представители Русской православной церкви станут участниками учений, семинаров, конференций по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации», — пояснили в пресс-службе МЧСРоссии.
В свою очередь священнослужители планируют проводить для спасателей уроки по основам православной культуры.
Еще одним направлением взаимодействия церкви и спасателей станет профилактика ЧС. Представители церкви войдут в состав территориальных комиссий при управлениях надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в регионах.