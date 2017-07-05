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15:30 (мск), источник: Интерфакс

МЧС научит сестер милосердия и священников оказывать помощь в экстремальной ситуации

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — МЧС и Русская православная церковь (РПЦ) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого спасатели обучат сестер милосердия и священников оказывать помощь людям, попавшим в экстремальную ситуацию.

Источник: Reuters

«Сегодня подписано соглашение, которое открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия по реализации задач, призванных помочь человеку в беде. Этим документом предусматривается участие Русской православной церкви в организации комплекса задач по профилактике и предупреждению ЧС, а также оказанию поддержки пострадавшим в зонах чрезвычайных ситуаций и других бедствий», — заявил в среду глава МЧС Владимир Пучков.

Подписанное соглашение предусматривает, что священнослужители будут оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям как на дому, так и в лечебных учреждениях.

Для этого в местах возникновения ЧС будет организована работа походных храмов и сестер милосердия.

Согласно документу, «епархии будут получать от МЧС России информацию о происходящих чрезвычайных ситуациях, что позволит им оперативно принимать решения о необходимости выезда волонтеров».

«Представители Русской православной церкви станут участниками учений, семинаров, конференций по вопросам подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации», — пояснили в пресс-службе МЧСРоссии.

В свою очередь священнослужители планируют проводить для спасателей уроки по основам православной культуры.

Еще одним направлением взаимодействия церкви и спасателей станет профилактика ЧС. Представители церкви войдут в состав территориальных комиссий при управлениях надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в регионах.

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