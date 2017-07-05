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12:24 (мск), источник: VN.ru

14 малышей родились в один день в перинатальном центре

В некоторых роддомах региона количество выписываемых мам с малышами в два раза больше обычного. В областном перинатальном центре отмечают и небывалое количество двойняшек.

У Натальи Гуменюк — первый ребенок. Дочка. Девочке 5 дней. Говорит, как назвать малышку, пока не решили. Зато с основным — как кормить и пеленать — разобраться успела, благодаря акушеркам и постоянной практике.

— Когда читаешь книжку, ты просто запоминаешь и все. А как это применить на практике? Когда уже ребенок появился на свет, ты начинаешь даже перечитывать ту же самую литературу, ты уже можешь с ним попробовать теорию превратить в практику, — рассказывает молодая мама, жительница Новосибирска Наталья Гуменюк.

Наталья Шавленко живет в Бердске. До дома добираться не меньше часа. Но долгая дорога не пугает. Есть автокресло. Знает и то, как успокоить малыша.

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— Самое главное — наладили грудное вскармливание. А когда с этим нет проблем, все спокойно происходит, — говорит жительница Бердска Наталья Шавленко.

Молодые мамы отмечают: при выборе роддома главное — специалисты. Особенно если беременность протекала непросто или есть хронические заболевания. Тех, кто ждет сразу нескольких малышей, тоже направляют в роддом самого высокого, третьего, уровня.

— На прошлой неделе в один день, в одни сутки, было 4 двойняшек. 8 малышей сразу. Одна двойня была мальчики, остальные были девочки, вес хороший, — рассказывает старшая акушерка родового отделения Новосибирской областной больницы Ольга Сущенко.

Многодетная мама Ольга рассказывает: к выписке ее сыновей — Паши и Саши — готово практически все.

— Мы паровозиком коляску подбирали, заказывали. Из Москвы ждем коляску. У нас еще и сложно купить коляску в Новосибирске для двойни, чтоб была удобной, — говорит жительница Новосибирска Ольга Федоренко.

Лето братья проведут на даче с родителями и четырьмя сестрами. Старшие девочки хорошо знают, как ухаживать за малышами. Теперь быть ответственными учатся и средние дочери.

Медики говорят, что обычно из областного перинатального центра ежедневно выписывают 5−7 человек. На этой неделе числа другого порядка. В понедельник, например, домой отправились 14 малышей. Это рекорд, но наверняка — не предел.

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