Ветер спровоцировал в Омской области чрезвычайную пожароопасность
В трёх сельских районах почти на неделю введён режим повышенной готовности.
В трёх сельских районах почти на неделю введён режим повышенной готовности.
Омское МЧС предупреждает об опасном явлении:
Несмотря на то, что арктический антициклон принёс в Омскую область холодный воздух и дожди, риск пожаров он не снизил. Порывистый ветер способствует широкому распространению пожаров, поскольку быстро гонит огонь по лесу, по траве или по зданиям.