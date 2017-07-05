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12:26 (мск), источник: Om1.ru

Ветер спровоцировал в Омской области чрезвычайную пожароопасность

В трёх сельских районах почти на неделю введён режим повышенной готовности.

Омское МЧС предупреждает об опасном явлении: 5—10 июля в Омской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. Стихийное бедствие угрожает Называевскому, Русско-Полянскому и Саргатскому районам. Здесь введён режим повышенной готовности. Специалисты будут патрулировать леса и степи с вертолётов. Людям запретят въезд в лесополосы.

Несмотря на то, что арктический антициклон принёс в Омскую область холодный воздух и дожди, риск пожаров он не снизил. Порывистый ветер способствует широкому распространению пожаров, поскольку быстро гонит огонь по лесу, по траве или по зданиям.

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