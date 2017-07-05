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12:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Председатель Совета ректоров вузов Башкирии объяснил, почему подорожало высшее образование и законно ли это?

УФА, 5 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В новом учебном году стоимость обучения на коммерческой основе в вузах Башкортостана станет выше.

Как пояснил председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор БГПУ имени М. Акмуллы Раиль Асадуллин, в исчислении платы за обучение существуют определенные нормативы, которые узаконены Министерством образования и науки РФ и приведены к единому подходу.

«Все образовательные программы РФ разбиты на три группы: гуманитарные — они самые дешевые, далее идут инженерные и самые дорогие — художественные», — сообщил Раиль Асадуллин.

Говоря о последней группе, председатель Совета ректоров вузов РБ уточнил, что музыкантов, художников, танцоров, дизайнеров учат по индивидуальной программе, поэтому стоимость обучения здесь значительно выше в сравнении с другими.

«Министерство образования РБ устанавливает базовую ставку для всех этих программ, которая не может быть ниже, чем стоит обучение на бюджете. Далее даются коэффициенты, которые мы должны выполнить: базовый, территориальный, средней зарплаты в регионе, с экономикой производства. Их мы не имеем права убирать, — пояснил Раиль Асадуллин. — Всё это привело к тому, что стоимость обучения в среднем по региону по всем программам увеличилась на 20 тысяч рублей. Но нам разрешили ввести свои понижающие факторы. Так, если в БГПУ и УГАТУ абитуриент поступает по профилю на заочное отделение, он оплачивает половину от установленной суммы».

В итоге самые дорогие на сегодня специальности в республике — библиотечно-информационная деятельность, дизайн, тренер — 172 тысячи рублей.

«Естественно, на тренерскую специальность мы не наберем студентов, поэтому мы рекомендуем им поступать на педагогику, в частности, на учителя физкультуры, где стоимость обучения в год составит 81 тысячу рублей, а наши преподаватели подготовят индивидуальную тренерскую программу, и каждый желающий в процессе учебы сможет получить тренерскую специальность», — сказал председатель Совета ректоров вузов РБ.

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