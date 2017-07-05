Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего

Средний процент трудоустройства всех выпускников, как и в прошлогоднем мониторинге, сохранился на уровне 75%. Средний размер заработной платы выпускников очной формы обучения, получивших первое высшее образование, вырос и за первый год их работы составил 27 770 рублей в месяц против 27 482 рублей для выпускников 2014 года по итогам их трудоустройства в 2015 году. В лидеры по заработной плате выходят выпускники МГУ и СПбГУ (49 986 рублей), в лидеры по доле трудоустройства — выпускники вузов с категорией НИУ (Национальный исследовательский университет) — 81,54%.

Наихудшие показатели заработной платы для выпускников младше 25 лет у заочной формы обучения. Они составляют в среднем по стране 23 420 рублей против 28 104 рублей по очной форме обучения. При этом заработная плата юристов и экономистов меньше средних показателей по стране, например для очной формы обучения 26 282 и 27 772 рублей соответственно.

В разрезе квалификаций наиболее высоких результатов достигают выпускники магистратуры, они устраиваются на работу гораздо чаще и получают большую заработную плату, чем выпускники бакалавриата и специалитета. При этом между зарплатами последних нет существенной разницы.

В рамках исследования специалисты проанализировали карьерные траектории выпускников, поступивших в вузы 2009 году. Его результаты показали, что по вероятности трудоустройства и уровню заработной платы, полученные в магистратуре знания оцениваются выше бакалавров и специалистов, которые вышли на рынок труда на один-два года раньше.

Если говорить о конкретных вузах, то самую большую зарплату получают выпускники следующих учебных заведений: