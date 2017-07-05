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13:16 (мск), источник: Индикатор

Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего

Министерство образования и науки РФ представило данные мониторинга трудоустройства выпускников 2015 года. От Пенсионного фонда РФ, Рособрнадзора и других организаций была получена информация о более 1 млн 267 тысячах выпускников и их трудоустройстве в 2016 году. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, поступившем в редакцию Indicator.Ru.

Источник: РИА "Новости"

Полные данные мониторинга доступны на сайте.

Средний процент трудоустройства всех выпускников, как и в прошлогоднем мониторинге, сохранился на уровне 75%. Средний размер заработной платы выпускников очной формы обучения, получивших первое высшее образование, вырос и за первый год их работы составил 27 770 рублей в месяц против 27 482 рублей для выпускников 2014 года по итогам их трудоустройства в 2015 году. В лидеры по заработной плате выходят выпускники МГУ и СПбГУ (49 986 рублей), в лидеры по доле трудоустройства — выпускники вузов с категорией НИУ (Национальный исследовательский университет) — 81,54%.

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Наихудшие показатели заработной платы для выпускников младше 25 лет у заочной формы обучения. Они составляют в среднем по стране 23 420 рублей против 28 104 рублей по очной форме обучения. При этом заработная плата юристов и экономистов меньше средних показателей по стране, например для очной формы обучения 26 282 и 27 772 рублей соответственно.

В разрезе квалификаций наиболее высоких результатов достигают выпускники магистратуры, они устраиваются на работу гораздо чаще и получают большую заработную плату, чем выпускники бакалавриата и специалитета. При этом между зарплатами последних нет существенной разницы.

В рамках исследования специалисты проанализировали карьерные траектории выпускников, поступивших в вузы 2009 году. Его результаты показали, что по вероятности трудоустройства и уровню заработной платы, полученные в магистратуре знания оцениваются выше бакалавров и специалистов, которые вышли на рынок труда на один-два года раньше.

Если говорить о конкретных вузах, то самую большую зарплату получают выпускники следующих учебных заведений:

Краткое наименованиеДоля трудоустройства (точная), %
 Средняя сумма выплат в месяц, рублей
РГУНГ им И.М. Губкина (НИУ)
84,47
58163
МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИУ)
86,13
56373
Ульяновский институт гражданской авиации имени Б.П. Бугаева
69,72
55090
НИЯУ «МИФИ»
85,8
53004
НИУ «Высшая школа экономики»
76,31
51700
Российский национальный исследовательский медицинский университет им Н.И. Пирогова
74,04
50435
МАИ (НИУ)
79,33
49850
МГИМО (У) МИД России
53,17
47760
ФУ при Правительстве РФ
80,54
47751
Московский технологический университет
74,48
45889

Наконец, если говорить о конкретных профессиях, то наиболее высокий показатель средней ежемесячной заработной платы у выпускников-инженеров. Пять направлений подготовки с самыми высокими показателями:

1. Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники — выпускники, окончившие это направление, получают в среднем более 63 тысяч рублей в месяц;.

2. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия — более 52 тысяч рублей в месяц;.

3. Ядерная энергетика и технологии — более 48 тысяч рублей в месяц;.

4. Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта — более 46,5 тысяч рублей в месяц;.

5. Авиационная и ракетно-космическая техника — более 46 тысяч рублей в месяц.

Комментарии
2
РЕНАТ АКСЕНОВ
Когда труженики сельского хозяйства начнут достойно зарабатывать ,вот тогда и жизнь налаживаться начнет,но без посадок воров это не реально.
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Sergey Vedmanov
Слабенькие выплаты то.. слабенькие..
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