Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего

Полные данные мониторинга доступны на сайте.
Средний процент трудоустройства всех выпускников, как и в прошлогоднем мониторинге, сохранился на уровне 75%. Средний размер заработной платы выпускников очной формы обучения, получивших первое высшее образование, вырос и за первый год их работы составил 27 770 рублей в месяц против 27 482 рублей для выпускников 2014 года по итогам их трудоустройства в 2015 году. В лидеры по заработной плате выходят выпускники МГУ и СПбГУ (49 986 рублей), в лидеры по доле трудоустройства — выпускники вузов с категорией НИУ (Национальный исследовательский университет) — 81,54%.
Наихудшие показатели заработной платы для выпускников младше 25 лет у заочной формы обучения. Они составляют в среднем по стране 23 420 рублей против 28 104 рублей по очной форме обучения. При этом заработная плата юристов и экономистов меньше средних показателей по стране, например для очной формы обучения 26 282 и 27 772 рублей соответственно.
В разрезе квалификаций наиболее высоких результатов достигают выпускники магистратуры, они устраиваются на работу гораздо чаще и получают большую заработную плату, чем выпускники бакалавриата и специалитета. При этом между зарплатами последних нет существенной разницы.
В рамках исследования специалисты проанализировали карьерные траектории выпускников, поступивших в вузы 2009 году. Его результаты показали, что по вероятности трудоустройства и уровню заработной платы, полученные в магистратуре знания оцениваются выше бакалавров и специалистов, которые вышли на рынок труда на один-два года раньше.
Если говорить о конкретных вузах, то самую большую зарплату получают выпускники следующих учебных заведений:
Наконец, если говорить о конкретных профессиях, то наиболее высокий показатель средней ежемесячной заработной платы у выпускников-инженеров. Пять направлений подготовки с самыми высокими показателями:
1. Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники — выпускники, окончившие это направление, получают в среднем более 63 тысяч рублей в месяц;.
2. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия — более 52 тысяч рублей в месяц;.
3. Ядерная энергетика и технологии — более 48 тысяч рублей в месяц;.
4. Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта — более 46,5 тысяч рублей в месяц;.
5. Авиационная и ракетно-космическая техника — более 46 тысяч рублей в месяц.