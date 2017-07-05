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14:46 (мск), источник: РБК

Россияне втрое чаще стали экономить на своем здоровье

По данным холдинга «Ромир», экономить сейчас вынуждены 82% россиян, что свидетельствует о продолжении кризиса.

Источник: РИА "Новости"

Доля россиян, вынужденных сокращать расходы на лекарства и услуги врачей, выросла за последний год почти в три раза — с 6% до 16%, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

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«За год немного сократилась доля россиян, которые экономят на еде в целом — с 43% в прошлом году до 39% в году текущем. И на этом, к сожалению, хорошие новости заканчиваются. По остальным статьям расходов было выявлено увеличение числа экономящих, причем по некоторым — в разы», — говорится в отчете экспертов «Ромир».

В частности, в разы выросло число тех, кто экономит на мобильной связи (с 3% до 12%), транспорте (с 3% до 11%), занятиях спортом (с 4% до 10%) и таких бытовых услугах, как ремонт обуви, химчистка, стирка в прачечной и т. д. (с 4% до 13%).

Эти цифры значительно превосходят показатели по планам на экономию, объявленным россиянами два года назад. Результаты опроса свидетельствуют о том, что последние двенадцать месяцев россиянам дались нелегко.
Отчет "Ромир"
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Одновременно россияне существенно сократили расходы на путешествия (год назад экономили на них 21%, сейчас 30%) и развлечения (20% и 30% соответственно). Продолжает расти и доля тех, кто экономит на покупке одежды и обуви (с 31% до 33%), косметике (с 11% до 15%), а также алкоголе и сигаретах (с 15% до 21%).

«Таковы наглядные свидетельства того, что период тяжелой экономической ситуации для россиян продолжается, причем все еще с тенденцией к ухудшению», — подчеркивается в отчете «Ромир».

В то же время общее число тех, кто вообще вынужден экономить, за последний год сократилось с 89% до 82%. При этом мужчины отказываются сокращать расходы несколько чаще женщин (20% против 16%).

Комментарии
3
Ярослав Цимбалюк
Вы это Вове расскажите если он читать не умеет
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Ротокан Карлович
Зато "дармоеды"почти 800 000р.на покататься по стране...
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Сергей Иванов
всё у этой власти идёт по плану.
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