Россияне втрое чаще стали экономить на своем здоровье

Источник: РИА "Новости"

Доля россиян, вынужденных сокращать расходы на лекарства и услуги врачей, выросла за последний год почти в три раза — с 6% до 16%, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

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«За год немного сократилась доля россиян, которые экономят на еде в целом — с 43% в прошлом году до 39% в году текущем. И на этом, к сожалению, хорошие новости заканчиваются. По остальным статьям расходов было выявлено увеличение числа экономящих, причем по некоторым — в разы», — говорится в отчете экспертов «Ромир». В частности, в разы выросло число тех, кто экономит на мобильной связи (с 3% до 12%), транспорте (с 3% до 11%), занятиях спортом (с 4% до 10%) и таких бытовых услугах, как ремонт обуви, химчистка, стирка в прачечной и т. д. (с 4% до 13%).

Эти цифры значительно превосходят показатели по планам на экономию, объявленным россиянами два года назад. Результаты опроса свидетельствуют о том, что последние двенадцать месяцев россиянам дались нелегко. Отчет "Ромир"

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