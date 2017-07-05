Как изменится парк Монрепо после реставрации

Источник: ivbg.ru

Подготовленный ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть — 91» проект реставрации Монрепо директор парка представил еще в конце 2015 года. Неудивительно, что на встрече через полтора года журналисты спросили, когда же наконец вместо слов реставраторы приступят к делу и чем ситуация вокруг парка принципиально отличается в 2017 году. По словам Буянова, подрядчики и субподрядчики уже работают на объекте. В первую очередь, уже в этом году, преображение ждет главный дом. Там появятся выставочные и лекционные залы.

Главный дом. Проектное решение. | Источник: ivbg.ru

Что изменится Отреставрированы будут главный корпус, флигель с библиотекой, оранжерея, появятся административные и хозяйственные постройки. На главных воротах появится герб Николаи. Вновь забьет источник Нарцисс и будет восстановлен яблочный сад (как при бароне Николаи, обладателе усадьбы в 19−20 веках).

Источник: ivbg.ru

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В план реставрации входит также дноуглубление и постройка 4 причалов, а также причалов паромной переправы на остров Людвигштайн. В воды залива планируют выпустить порядка тысячи мальков лосося. Появится и буфет, включающий в себя зону обслуживания посетителей (обеденный зал на 40 человек и санузел для посетителей) и производственную зону. В проект не вошло несколько объектов, самый крупный из которых — сгоревший в 2011 году храм Нептуна. Однако дирекция парка пробуют подать заявку на дополнительно финансирование реставрации не вошедших объектов. Не вошли туда и работы на острове «мертвых» Людвигштайн.

Храм Нептуна. Сгорел в 2011 году. | Источник: ivbg.ru

Флора и фауна Большое внимание разработчики проекта уделили флоре парка. Напомним, что историческая площадь парка составляет 35 га. Растительность Монрепо ждет большая чистка: под снос пойдут около 500 «больных» деревьев. В парке появится дом садовника, оранжерея с тропиками и субтропиками внутри и даже огород с овощами (капустой, огурцами, тыквой, кабачками).

Проект оранжереи. | Источник: ivbg.ru

В парке выявлены представители растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Ленинградской области. Среди них — водяная ночница (летучая мышь). В Монрепо оборудуют искусственных гнездовий для птиц и летучих мышей и установят информационные туристические стенды. В парке в очередной раз напомнили, что на время реставрации (а это ближайшие три года) территорию для туристов закрывать не собираются — для путешественников просто разработают новые маршруты. На официальном сайте музея-заповедника есть раздел «Реставрация», где можно подробнее ознакомиться с проектом преображения единственного в России скального пейзажного парка.