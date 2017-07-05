У берегов Крыма организуют поиск затонувших кораблей времен ВОВ

Минобороны РФ организует у берегов Крыма экспедицию по поиску затонувших во времена ВОВ кораблей и подводных лодок, передает Интерфакс, ссылаясь на замминистра обороны России Дмитрия Булгакова.

«Министерство обороны РФ проведет поисковую экспедицию в акватории Черного моря, в том числе с использованием подводного снаряжения у берегов Крыма», — уточнил он.

Министр также отметил, что морская экспедиция назначена на 19—29 июля .

Помимо этого, он рассказал, что будет и второй этап экспедиции, который пройдет с 31 июля по 12 августа. В это время поисковики займутся поиском останков защитников Аджимушкайских каменоломен.

«В Крыму будут искать останки погибших защитников Керчи. В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек, будут задействованы суда вспомогательного флота», — подчеркнул Булгаков.