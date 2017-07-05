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16:48 (мск), источник: АиФ Крым

У берегов Крыма организуют поиск затонувших кораблей времен ВОВ

Минобороны России анонсировало экспедиции по поиску затонувших в акватории Черного моря кораблей и подводных лодок времен ВОВ, а также поиск останков защитников Аджимушкайских каменоломен.

Минобороны РФ организует у берегов Крыма экспедицию по поиску затонувших во времена ВОВ кораблей и подводных лодок, передает Интерфакс, ссылаясь на замминистра обороны России Дмитрия Булгакова.

«Министерство обороны РФ проведет поисковую экспедицию в акватории Черного моря, в том числе с использованием подводного снаряжения у берегов Крыма», — уточнил он.

Министр также отметил, что морская экспедиция назначена на 19—29 июля.

Помимо этого, он рассказал, что будет и второй этап экспедиции, который пройдет с 31 июля по 12 августа. В это время поисковики займутся поиском останков защитников Аджимушкайских каменоломен.

«В Крыму будут искать останки погибших защитников Керчи. В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек, будут задействованы суда вспомогательного флота», — подчеркнул Булгаков.

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