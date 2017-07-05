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13:41 (мск)

Закон о беспилотниках в России: процедура не готова, продавцы в растерянности

Новые поправки в Воздушный кодекс России, вступившие в силу с сегодняшнего дня, серьезно осложнили условия владения дроном. Они касаются всех без исключения беспилотников весом от 250 граммов до 30 килограммов, которые теперь нужно регистрировать в обязательно порядке. Hi-Tech Mail.ru попытался разобраться в том, как будет происходить процедура регистрации, а также пообщался с дистрибьютором крупнейшего производителя дронов и с представителем предприятия, которое должно осуществлять процедуру регистрации и учета дронов.

Источник: РИА "Новости"

Суть нового закона

После покупки владельцу отводится десять дней на то чтобы зарегистрировать беспилотник. Согласно одним источникам, регистрация будет происходить с помощью технологии радиочастотных меток (RFID-меток), которые будет клеить на дроны предприятие «ЗащитаИнфоТранс», подконтрольное Министерству транспорта. Радиометки будут передавать информацию о беспилотнике и его владельце считывающим устройствам на расстояние до 300 метров.

Согласно другим данным, регистрацию можно пройти в режиме онлайн, передав данные о пилоте и аппарате и получив взамен регистрационный номер. Номер нужно будет наклеить или нарисовать на борту беспилотника. Вероятно, при смене собственника или существенном изменении внутренних комплектующих дрона может потребоваться его повторная регистрация. Примечательно, что в российских представительствах крупных брендов, таких как, например DJI, пока не владеют информацией о практической реализации закона. При этом, как удалось узнать Hi-Tech Mail.ru, головной офис компании вообще не уделяет внимание проблеме обязательной регистрации, переложив эту обязанность на плечи магазинов. Те, в свою очередь, безуспешно пытаются добиться ясности от регулирующих органов:

Штраф в 5000 рублей за нелегальный дрон уже есть, а где и как регистрировать беспилотники, до сих пор непонятно.

Процедура не работает

В июле 2016 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий не регистрировать дроны, которые весят меньше 30 килограммов, но с сегодняшнего дня эти устройства тоже подпадают под требование обязательной постановки на учет. При этом следует сказать, что на момент написания этой статьи, соответствующее постановление правительства не было подписано и опубликовано. В чем же причина того, что закон «задерживается»?

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Согласно статье, опубликованной на сайте Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем, уже разработанная в соответствии с постановлением Правительства отраслевая система учета БВС не нашла поддержки у ряда чиновников, а «система предлагаемых ФГУП “ЗащитаИнфоТранс” радиочастотных RFID-меток не имеет практической пользы для применения в целях учета БВС». Если эта информация верна, то получается, что у государства на момент принятия закона не оказалось необходимых технических средств для его практической реализации.

Александр Дрозд, начальник отдела развития беспилотных систем ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» рассказал Hi-Tech Mail.ru, что техническая проработка вопроса все еще идет, несмотря на то, что закон уже вступил в силу. По его словам беспилотники будут ставится на учет с помощью RFID-метки, которая будет иметь несколько степеней защиты. Как только выйдет соответствующее постановление правительства, которое сейчас находится в Минтрансе, процедура начнет работать. По словам Дрозда, даже учитывая срочность вопроса, это может занять минимум месяц.

Как будет происходить процедура регистрации?

Чтобы зарегистрировать беспилотник, согласно замыслу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», покупателю придется проделать следующие шаги:

  • Зайти на портал ГосУслуги
  • Зарегистрироваться
  • Отправить уведомление со всеми данными по дрону и с личными данными
  • Получить метку в МФЦ или по почте
  • Приклеить метку на корпус беспилотника

«А мне летать охота!»

Что делать, если проходить регистрацию нет возможности или вы против того, чтобы ваш дрон поставили на учет? Во-первых, как сообщили Hi-Tech Mail.ru в официальном представительстве DJI, легковесные дроны, которые не подпадают под действие закона составляют примерно треть рынка, однако это чаще всего самые простые модели — более или менее профессиональные устройства весят больше. Тем не менее, купив легкий дрон, которых в продаже немало, вы избавите себя от проблем с регистрацией.

Треть дронов в России не подпадает под новый закон

Во-вторых, пока неясно, как будет отслеживаться исполнение закона. Сложно представить себе, что комиссия из «ЗащитаИнфоТранс» будет ездить по дачным поселкам в поисках «дронов-нелегалов». Как сказали Hi-Tech Mail.ru в представительстве компании DJI в России, метки либо номера на бортах дронов будут анализироваться органами надзора только в случае каких-то инцидентов: нарушения границ беспилотных зон, аварий, терактов и проч., то есть ежедневного контроля за использованием дронов не будет.

Если вы хотите узнать больше о «начинке» дронов от DJI рекомендуем почитать статью «Чем меньше дрон, тем дороже ремонт?», а о тонкостях российского законодательства в отношении беспилотников читайте материал «Беспилотники против закона».

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