Жительница Могилева пыталась пересечь границу с паспортом СССР

Инцидент произошел в пункте пропуска «Новая Гута». «В данном пункте пропуска в Украину пыталась выехать 68-летняя жительница Могилева. Пограничникам женщина предъявила паспорт гражданина СССР. Белорусский документ она отказывается получать принципиально», — отметили в ГПК.

Всего за минувшие выходные и праздничные дни белорусские пограничники выявили 32 нарушителей пограничного законодательства, которые при выезде и въезде в страну предъявили недействительные документы. Ими оказались 19 белорусов, 4 украинцев, россиян и по одному гражданину Польши, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Германии.

Самые распространенные нарушения в документах: истекший срок действия, размытые печати, самостоятельно вклеенные страницы, ветхое состояние, нахождение в базе данных утерянных документов.

«Так, гражданин Польши, выезжая из Беларуси в пункте пропуска “Козловичи”, предъявил паспорт, в котором лист-вставка с установочными данными полностью был оторван от книжного блока. А в пункте пропуска “Новая Гута” гражданин Украины пытался попасть домой с паспортом, в котором отсутствовала фотография по достижению 45 лет, срок действия истек два года назад и вдобавок были оторваны страницы. Граждане Казахстана и Кыргызстана собирались пересечь границу по удостоверению личности, однако данный документ не дает на это права», — проинформировали в Госпогранкомитете.

Незнание закона не освобождает от ответственности, и все нарушители пограничного законодательства привлечены к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений.