Жительница Могилева пыталась пересечь границу с паспортом СССР
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Могилева пыталась пересечь границу с паспортом СССР. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Могилева пыталась пересечь границу с паспортом СССР. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел в пункте пропуска «Новая Гута». «В данном пункте пропуска в Украину пыталась выехать 68-летняя жительница Могилева. Пограничникам женщина предъявила паспорт гражданина СССР. Белорусский документ она отказывается получать принципиально», — отметили в ГПК.
Всего за минувшие выходные и праздничные дни белорусские пограничники выявили 32 нарушителей пограничного законодательства, которые при выезде и въезде в страну предъявили недействительные документы. Ими оказались 19 белорусов, 4 украинцев, россиян и по одному гражданину Польши, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Германии.
Самые распространенные нарушения в документах: истекший срок действия, размытые печати, самостоятельно вклеенные страницы, ветхое состояние, нахождение в базе данных утерянных документов.
«Так, гражданин Польши, выезжая из Беларуси в пункте пропуска “Козловичи”, предъявил паспорт, в котором
Незнание закона не освобождает от ответственности, и все нарушители пограничного законодательства привлечены к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений.