Создатель «Футурамы» объявил о возрождении проекта
Один из создателей мультсериала «Футурама» Дэвид Коэн анонсировал возрождение проекта. Об этом сообщает NME.
Один из создателей мультсериала «Футурама» Дэвид Коэн анонсировал возрождение проекта. Об этом сообщает NME.
Коэн подчеркнул, что речь не идет о новых эпизодах или полнометражных анимационных лентах Он добавил, что ему запрещено раскрывать подробности. «Я обещаю, что вы узнаете больше о проекте этим летом, я не шучу», — отметил сценарист.
Он попросил поклонников мультсериала «не ожидать
Фантастическая сатирическая франшиза «Футурама» Мэтта Грейнинга и Дэвида Коэна включает в себя семь сезонов мультсериала, выходивших с 1999 по 2013 год, и четыре полнометражных анимационных ленты: «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикие зеленые дали». В 2014 году должен был стартовать восьмой сезон, однако телеканал Comedy Central отказался инвестировать в проект. Грейнинг и Коэн заявили, что будут искать новых партнеров для создания продолжения.
«Футурама» рассказывает о приключениях разносчика пиццы Филипа Джей Фрая, который случайно попал в криогенную камеру и вышел из нее только в XXXI веке.