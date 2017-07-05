Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Самая старая гимнастка в мире продолжает выступать в 91 год
Путин пригласил в Москву обвиняемого в ряде преступлений коллегу
Самые странные прозвища детей звезд
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Саакашвили сказал, кому отдаст отнятую у Порошенко Украину - СМИ
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
46-летняя Лера Кудрявцева переживает сложный период - СМИ
СМИ: Девушка Тарасова эффектно разделась на пляже
Экологический рейтинг городов России
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Создатель «Футурамы» объявил о возрождении проекта

Один из создателей мультсериала «Футурама» Дэвид Коэн анонсировал возрождение проекта. Об этом сообщает NME.

Коэн подчеркнул, что речь не идет о новых эпизодах или полнометражных анимационных лентах Он добавил, что ему запрещено раскрывать подробности. «Я обещаю, что вы узнаете больше о проекте этим летом, я не шучу», — отметил сценарист.

Он попросил поклонников мультсериала «не ожидать чего-то грандиозного».

Фантастическая сатирическая франшиза «Футурама» Мэтта Грейнинга и Дэвида Коэна включает в себя семь сезонов мультсериала, выходивших с 1999 по 2013 год, и четыре полнометражных анимационных ленты: «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикие зеленые дали». В 2014 году должен был стартовать восьмой сезон, однако телеканал Comedy Central отказался инвестировать в проект. Грейнинг и Коэн заявили, что будут искать новых партнеров для создания продолжения.

«Футурама» рассказывает о приключениях разносчика пиццы Филипа Джей Фрая, который случайно попал в криогенную камеру и вышел из нее только в XXXI веке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украину ждут «лихие» 90-е
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа
Ткачев пообещал «полное импортозамещение» через 5-7 лет
Россияне втрое чаще стали экономить на своем здоровье
Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
Суд по делу о крушении «Боинга» на Украине пройдет в Нидерландах
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
Возвращения в Россию: Nissan Juke и Mitsubishi ASX На фоне оживления российского авторынка стало известно, что в Россию возвращаются сразу два компактных внедорожника
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
Безопасность в детской комнате: 5 правил
В России дешевеет вторичное жилье
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь