Заммэра Ликсутов: метро Москвы примет всех желающих в любое время

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что столичный метрополитен примет всех желающих пассажиров, как в часы пик, так и во внепиковое время. Об этом он сообщил в среду ТАСС, комментируя публикации СМИ о том, что руководство метро якобы попросило жителей города отказаться от поездок в подземке в часы пик.

Ранее первый заместитель начальника метро Роман Латыпов сообщил журналистам, что на станции «Лермонтовский проспект» разместили плакаты с информацией о наиболее оптимальном времени передвижения в метро. Он пояснил, что это делается для того, чтобы предложить более комфортные условия для поездки. Для этого, по словам Латыпова, пассажирам надо будет выйти из дома «всего на 10−15 минут раньше или позже».

Ликсутов отметил, что в словах замначальника метро отсутствовал призыв к отказу от использования подземки. «Это чисто информационная история и страсть СМИ к громким заголовкам. Правительство Москвы считает, и мы неоднократно это говорили, что самый разумный способ передвижения в часы пик — исключительно городской транспорт. Это и метрополитен, и наземный транспорт, который двигается по выделенным полосам», — пояснил заммэра.

Он добавил, что «благодаря вводу Московского центрального кольца и развитию наземного транспорта удалось сократить загрузку, например, Кольцевой линии (метро — прим. ТАСС) на 15%».