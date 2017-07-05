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15:27 (мск), источник: ТАСС

Заммэра Ликсутов: метро Москвы примет всех желающих в любое время

Ежедневно столичная подземка перевозит около 8,5 млн пассажиров.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что столичный метрополитен примет всех желающих пассажиров, как в часы пик, так и во внепиковое время. Об этом он сообщил в среду ТАСС, комментируя публикации СМИ о том, что руководство метро якобы попросило жителей города отказаться от поездок в подземке в часы пик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее первый заместитель начальника метро Роман Латыпов сообщил журналистам, что на станции «Лермонтовский проспект» разместили плакаты с информацией о наиболее оптимальном времени передвижения в метро. Он пояснил, что это делается для того, чтобы предложить более комфортные условия для поездки. Для этого, по словам Латыпова, пассажирам надо будет выйти из дома «всего на 10−15 минут раньше или позже».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ликсутов отметил, что в словах замначальника метро отсутствовал призыв к отказу от использования подземки. «Это чисто информационная история и страсть СМИ к громким заголовкам. Правительство Москвы считает, и мы неоднократно это говорили, что самый разумный способ передвижения в часы пик — исключительно городской транспорт. Это и метрополитен, и наземный транспорт, который двигается по выделенным полосам», — пояснил заммэра.

Он добавил, что «благодаря вводу Московского центрального кольца и развитию наземного транспорта удалось сократить загрузку, например, Кольцевой линии (метро — прим. ТАСС) на 15%».

Так что всех желающих и метро, и наземный транспорт примут — и в часы пик, и вне часов пик.
Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Ежедневно московским метро пользуются порядка 8,5 млн пассажиров.

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