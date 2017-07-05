Казань в пятерке популярных для путешествий российских городов

В первую десятку рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск и Вологда.

Рейтинг составлен аналитическим агентством «ТурСтат» по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения за первые шесть месяцев этого года.

В среднем туристы тратили на проживание в российских гостинцах 3,2 тысячи рублей в сутки и останавливались на 3 ночи, а в Казани — на 3,5 ночи (2,9 тысячи рублей).

Самый дорогой город у туристов — это Сочи (3,7 тысячи рублей в сутки), а дешевый — Нижний Новгород (2,6 тысячи рублей в сутки).

По прогнозам, в этом году внутренний туризм в России вырастет на 4−5% по сравнению с прошлым годом.